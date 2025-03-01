Стал отцом в 14-й раз: сотрудница Маска родила от него еще одного сына

Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск стал отцом в 14-й раз. Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис родила четвертого ребенка от предпринимателя.

Подробности Зилис сообщила на своей странице в социальной сети X. Она пояснила, что не хочет скрывать радостное событие — рождение «невероятного» сына Селдона Ликурга, отцом которого является 53-летний Маск.

Сотрудница компании Маска назвала сына ребенком с золотым сердцем, но не уточнила, сколько ему лет. Отметим, что Шивон Зилис является матерью четырех детей от предпринимателя. Впервые она родила двойняшек, пройдя процедуру ЭКО. В прошлом году у нее появился на свет еще один ребенок от миллиардера.

Всего у Маска, по меньшей мере, 14 детей от разных женщин. Предприниматель был трижды женат. В 2021 году он расстался с третьей супругой, певицей Граймс, после трех лет совместной жизни.

Недавно мать 13-го ребенка владельца X Эшли Сент-Клер подала в суд на бизнесмена. Девушка захотела оформить единоличную опеку над их сыном.