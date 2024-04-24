Стал однообразным и скучным: Джонни Депп рассказал о своем недовольстве Голливудом

Известный актер Джонни Депп не жалеет о том, что Голливуд решил избавиться от него после скандала с экс-женой Эмбер Херд. Звезда американских фильмов заявил, что настоящий людей уже тошнит от культового центра киноиндустрии.

Депп высказал свое недовольство поэтому поводу в новом интервью журналу Metro. Так, актер считает, что Голливуд превратился в «сборище бухгалтеров», которые получают огромное количество денег на съемки фильмов.

При они, по словам звезды «Пиратов Карибского моря», прекрасно осознают свою ничтожность. А настоящие люди уже испытывают тошноту, наблюдая за всем этим.

«Они просто бухгалтеры, которым дали возможность снимать фильмы за хренову кучу денег. Настоящих людей уже тошнит от этого», — высказался Депп.

Ранее актриса Энн Хэтэуэй рассказала, как ее принуждали к поцелуям на кастинге в Голливуде. По словам звезды, ее заставляли целоваться с мужчинами.