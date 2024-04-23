Энн Хэтэуэй рассказала о принудительных поцелуях на кастинге в Голливуде

Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала, что на одном из кастингов ее принудили к поцелуям с мужчинами. Об этом пишет издание V Magazine.

Артистка отметила, что в 2000-х годах просить звезду поцеловать незнакомого человека на площадке «для проверки химии» считалось нормой.

«Мне сказали: «Вот придут сегодня к тебе на кастинг 10 парней, правда, классно, что их всех надо перецеловать?», — поделилась Хэтэуэй.

Актриса подчеркнула, что чувствовала отвращение, но была слишком молодая и переживала, что с ней не станут работать. При этом знаменитость уточнила, что с ней обходились вежливо.

«Так что я просто притворилась, что мне все нравится, и сделала это», — заключила она.

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