Мелания Трамп запустила свою криптовалюту вслед за мужем

Жена президента США Дональда Трампа Мелания запустила свою криптовалюту. Ранее это сделал глава Соединенных Штатов.

О запуске мемкоина Мелания сообщила в соцсетях.

Запуск криптовалюты под названием MELANIA состоялся 20 января. На момент публикации один мемкоин Мелании можно купить примерно за 10 долларов. Максимальная стоимость криптовалюты была чуть больше 14 долларов.

Криптовалюта, созданная ради шутки и заработка на росте ее курса, меньше чем за час взлетела на 6000%.

Мемкоин Дональда Трампа TRUMP был запущен 18 января. Сейчас его стоимость составляет 57 долларов.

Ранее сообщалось, что у модели Ирины Федотовой украли деньги в Лондоне. Грабители забрали всю криптовалюту – это больше 26 тысяч долларов, которые она «зарабатывала годами».