Ссора короля Карла III и Камиллы неожиданно сделала его имидж лучше

Смерть королевы Елизаветы II вынудила Чарльза вступить на трон. Став теперь королем Карлом III, он тщательно следит за своим рейтингом.

На фоне скандалов вокруг королевской семьи имидж короля падает. Неожиданно, что небольшая ссора с супругой Камиллой откликнулась у народа с хорошей стороны. Дело в том, что Карл III посещал Уэльс, и на прогулке супруга отставала от него. Недовольный вид вызвал у публики умиление.

Поклонники назвали Карла III с Камиллой «типичной супружеской парой». Такое поведение приближает к народу, утверждают интернет-пользователи.

Ранее мы писали, что принц Гарри мстит за мать.