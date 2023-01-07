Мстит за мать: почему принц Гарри женился на Меган Маркл

Многие сравнивают Меган Маркл с покойной принцессой Дианой в силу их дерзкого характера. Психотерапевт Василий Шуров предположил, что именно месть за мать вынудила принца Гарри обратить внимание на Меган.

По последним событиям союз принца Гарри и Меган Маркл мешает королевской семье. Вдвоем они раскрывают тайны, снимаясь в фильмах и давая интервью. Меган смелая и неконсервативная, что сильно напоминает принцессу Диану, и дает принцу Гарри пускаться во все тяжкие.

Известно, что супруги недавно дали интервью Опре Уинфри, получившееся скандальным. Принц Гарри и Меган Маркл в очередной раз рассказали о злодеяниях королевской семьи.

Ранее мы писали, что принц Гарри чуть не лишился пениса во время экспедиции.