«Простите меня»: у Энрике Иглесиаса диагностировали тяжелое заболевание

Икона стиля 2000-х Энрике Иглесиас в последнее время довольно редко делится информацией о себе. Связано ли это с тем, что певец устал от постоянного внимания к своей персоне или чем-то другим – сказать сложно.

Неизвестно даже, стал ли он в итоге официальным супругом российской теннисистки Анны Курниковой. А между тем, у пары уже трое детей.

Фотографиями с выступлений, равно как и изменениями в концертных и гастрольных графиках, певец делится куда более охотно.

Как сообщает Экспресс газета, несмотря на активный пиар певцу так и не удалось оправдать ожиданий мексиканских фанатов, которые почти полностью раскупили билеты на анонсированный им концерт в Мехико.

В самый последний момент, буквально за несколько часов до выхода на сцену, он объявил, что выступить не сможет. Более того, оказалось, певец даже не добрался до Мексики.

Внезапная отмена концерта была вызвана печальными новостями о здоровье артиста. Врачи диагностировали у Иглесиаса серьезное заболевание. Сейчас ему запрещены перелеты и любое волнение.

«Дорогие фанаты, к моему большому сожалению, я не смогу выступить сегодня вечером на шоу в Мексике. У меня пневмония, и врачи посоветовали мне полный покой и запретили садиться в самолет. Мне откровенно грустно от того, что означает отмена этого шоу в стране, которая дала мне так много. Я надеюсь, быстро восстановиться и очень скоро смогу вернуться к вам в отличной форме. Простите меня! Крепко обнимаю всех своих поклонников», — обратился Энрике к поклонникам со своей страницы в соцсети.