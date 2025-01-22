Сразу семь статуэток: назван главный номинант на худший фильм года

Главным претендентом на антипремию «Золотая малина», вручаемую за худший кинофильм года, стала картина «Джокер: Безумие на двоих» американского режиссера Тодда Филлипса. Об этом пишет издание The Variety.

Как следует из списка номинантов, работа Филипса имеет все шансы «победить» в семи категориях — начиная от «худшей режиссуры» и заканчивая «худшей мужской ролью». Это обстоятельство особенно иронично на фоне грандиозного успеха первого фильма о Джокере, который появился в 2019 году, побил рекорд по количеству номинаций на «Оскар» и принес множество наград исполнителю главной роли Хоакину Фениксу. «Безумие на двоих» оказалось номинировано на «Золотую малину» в том числе и как «худший сиквел» — фильм считают провалом почти все критики и зрители.

Следом за «Джокером» следуют «Мегалополис» Фрэнсис Форда Копполы, фильм по комиксам Marvel «Мадам Паутина», картина «Пограничье» и байопик «Рейган».

«Золотая малина» вручается с 1981 года. Это шуточная антипремия, «победителей» которой выбирает 500 членов жюри путем голосования по почте. Призом служит пластмассовая ягода малины, которую покрывают в золотой цвет краской из пульверизатора. Стоимость «статуэтки» составляет менее пяти долларов, удостоенные награды актеры и режиссеры почти никогда ее не забирают.

Ранее мы писали о том, что Леди Гага расстроена из-за низких рейтингов второй части «Джокера», в котором она сыграла одну из ролей.