Сравнение с Пересильд и потерянные миллиарды: за что раскритиковали полет в космос невесты Безоса и Кэти Перри

Полет в космос невесты Джеффа Безоса Лорен Санчес, певицы Кэти Перри и других женщин раскритиковали пользователи Сети и звезды. Многие посчитали, что за 11-минутное путешествие было потрачено слишком много денег, а у «гламурного экипажа» даже не было никакой миссии.

Актриса Оливия Манн открыто призналась, что не понимает значения данного полета. Она возмутилась еще за несколько дней до этого.

«В чем смысл? Это историческое событие, что вы, ребята, отправляетесь в полет? Исследование космоса должно было расширить наши знания и помочь человечеству. Что они собираются делать там, наверху, что улучшит нашу жизнь здесь, внизу?» — поинтересовалась она.

Звезда подчеркнула, что на этот полет будет потрачено много денег. А ведь на земле есть люди, которые нуждаются и не могут позволить себе купить даже самые необходимые вещи. С этим согласилась актриса Оливия Уайлд.

«Миллиарды долларов, наверное, купили несколько хороших мемов», – так она подписала фото целующей землю Кэти Перри.

Модель Эмили Ратаковски не стала затрагивать финансовую сторону вопроса, а побеспокоилась за окружающую среду.

«Посмотрите на состояние мира и подумайте, сколько ресурсов было потрачено на то, чтобы отправить этих женщин в космос. Ради чего? В чем там был смысл, кроме маркетинга? А потом еще пытаться это все подать как нечто благородное. Мне просто мерзко», — написала она.

Российские знаменитости тоже высказались на тему 11-минутного полета. Телеведущая Надежда Стрелец вспомнила о том, что Юлия Пересильд сделала это еще два года назад. А журналистка Ксения Собчак отметила, что это мероприятие не стоило такого количества шума и сравнила это с «шоу».

Ранее мы писали о том, что Севиль хочет повторить подвиг Пересильд и отправиться в космос.