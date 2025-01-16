«Развод не за горами»: в Сети нашли новое подтверждение разрыва Джастина Бибера с женой

Джастин Бибер переживает не лучший период в жизни. Певец практически не выходит на сцену и по уши погряз в долгах. Кроме того, внимательные поклонники артиста заметили, что он отписался в соцсетях от родственников жены, в частности от тестя Стивена Болдуина. Это спровоцировало новую волну слухов о расставании Хейли и Джастина.

В Сети уже писали о возможном расставании Бибера с его женой, но позже пара их опровергла. Фанаты на какое-то время успокоились, увидев их совместное фото. Правда, у поклонников пары появился новый повод для беспокойства: Джастин решил «почистить» свою страничку и отписался от отца Хейли, Стивена Болдуина, пишет Daily Mail.

Однако и сама Хейли не может найти взаимопонимание с отцом. Дело в том, что у пары совершенно разные взгляды с четой Болдуинов. Модель благодарит родителей за детство, но общается с ними не так часто из-за заботы о малыше — не так давно она впервые стала мамой.

Пользователи сразу же начали подозревать, что у супругов все-таки есть проблемы в отношениях.

«А что, если он хочет развестись с Хейли и не хочет иметь дело с ее отцом?», «Я считаю, что Бибер хочет вернуться к своей прежней жизни до женитьбы», «О, развод не за горами», — пишут они.

Напомним, исполнитель задолжал внушительную сумму гастрольной компании AEG за отмененный музыкальный тур в марте 2023 года. Точная сумма не раскрывается, однако СМИ описывает долги певца как колоссальные.