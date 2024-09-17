«Справиться со стрессом»: пропавшая из соцсетей актриса Милла Йовович вышла на связь с поклонниками

Недавно 48-летняя актриса Милла Йовович заставила своих поклонников всерьез забеспокоиться. Звезда фильма «Обитель зла» внезапно удалила большую часть публикаций в личном блоге и перестала вести соцсети. Однако накануне артистка впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками и раскрыла причину своего длительного отсутствия.

В личном блоге Милла Йовович поделилась кадрами с семьей и рассказала, почему ей пришлось на время отказаться от соцсетей. Актриса призналась, что была занята работой над новыми проектами, а также уделяла время родным.

«Ну, вкратце, сняла в этом году два фильма, возможно, третий до Рождества. Мы переехали, и было много работы. Но больше всего на свете я пытаюсь быть частью своего сообщества. Я сосредоточилась на том, чтобы быть лучшим неоплачиваемым водителем Uber для моих детей между школой и танцами, музыкой, гимнастикой вместе. Я была безумно занята, любая мама поймет», — рассказала Милла Йовович.

Звезда фильма «Пятый элемент» также рассказала, что поняла, что в 48 лет изменилась и уже не является той, кем была раньше, и решила «начать с чистого листа, чтобы стать этой собой, собой настоящей». Милла Йовович призналась, что столкнулась со стрессом, из-за чего была вынуждена уйти из соцсетей.

«Я часто делала растяжки и глубоко дышала, чтобы справиться со стрессом, и, честно говоря, социальные сети добавляли мне стресс. Тебе нужен контент, тебе нужен контент, и с меня хватит. Я потеряла много подписчиков, потому что взяла длинный перерыв, но меня это устраивает, потому что я хочу наслаждаться небольшим количеством времени, которое провожу здесь», — поделилась актриса.

Напомним, Милла Йовович с 2009 года состоит в браке с режиссером Полом Андерсоном. У супругов три дочери: 16-летняя Эвер Габо, 9-летняя Дэшилл Иден и 4-летняя Ошин Ларк Эллиот.

Ранее мы писали о том, что Милла Йовович напугала поклонников изменившейся внешностью.