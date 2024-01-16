48-летняя актриса Милла Йовович напугала фанатов болезненным и неопрятным видом

Актриса Милла Йовович появилась на публике в болезненном виде, из-за чего ее фанаты стали беспокоиться о ее состоянии здоровья. Напомним, что звезде сейчас 48 лет, и в последнее время она все реже снимается в новых кинопроектах.

Издание «ОК!» обратило внимание на свежие снимки артистки, которые сделали папарацци. Милла прогуливалась по городу и выглядела при этом не лучшим образом. Ее лицо было опухшим, волосы растрепаны, а одежда порвана. Некоторые из поклонников Йовович отметили в Сети, что она их вовсе напугала, так как они не ожидали, что за последние месяцы их кумир так изменился.

Актриса пока никак не комментирует состояние своего здоровья. Также раньше тоже не появились новости о том, что у нее наблюдались какие-либо проблемы. Вполне вероятно, что Милла просто не привела себя в порядок при выходе из дома, не ожидая, что ее поймают фотографы.

Ранее певица Бритни Спирс решила удалить свою страницу в соцсетях после публикации скандальных фото и видео. Напомним, что в конце прошлого года артистка продемонстрировала поклонникам ролик, в котором танцевала с ножами.