Справила нужду на улице и покорила сердце принца: как Меган Маркл заполучила Гарри

Скандальные мемуары принца Гарри обсуждаются и разбираются в Сети до сих пор. В них он раскрыл многие секреты королевских родственников, в том числе рассказал их историю любви с Меган Маркл. Герцог откровенно поделился интимными моментами, связанными с супругой, и признался, чем она его покорила.

Третье свидание Гарри с американской актрисой прошло в очень необычных условиях – они встретились в Африке. Молодым людям предстояло жить в весьма диких условиях, и принц переживал, что его новая возлюбленная не справится с таким испытанием. Все-таки не ждешь подобного, когда начинаешь встречаться с членом королевской семьи.

Сам же Гарри, как известно, как раз до путешествия в Африку только вернулся с экспедиции, в которой обморозил себе гениталии. Так что для него было не сложно вновь погрузиться в дикую природу. Но, как оказалось, и Маркл не из прихотливых девушек. В мемуарах принц рассказал, что Меган совершенно спокойно относилась ко всем неудобствам, и его это покорило в ней.

«Вытирала лицо детскими салфетками и с радостью отправлялась в лес, если ей нужно было в туалет», - вспомнил в книге Гарри.

Одним из самых романтических моментов в этом свидании было, когда слон пришел в их лагерь. Меган сильно испугалась огромного зверя. Их палатка затряслась, и тогда Гарри обнял ее и пообещал, что защитит от всего. Этого обещания он придерживается до сих пор.

Отметим, что, несмотря на то, что герцогиня «не самая нежная дама», она любит дорогие украшения и наряды. На свой гардероб Маркл спустила целое состояние, но, как заявил стилист, все равно проиграла Кейт Миддлтон.