Мнение стилиста: Меган Маркл вложила целое состояние в одежду, но проиграла Кейт Миддлтон
Стилист Селена Сафарова считает, что Меган Маркл проиграла модную битву Кейт Миддлтон.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В британской прессе постоянно говорят о женах сыновей принцессы Дианы – Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Красавиц часто сравнивают, в том числе их предпочтения в одежде. Коуч-стилист и победитель шоу на ТНТ «Модные игры» Селена Сафарова порассуждала о стиле девушек и указала на их ошибки.
По мнению эксперта, Кейт Миддлтон умеет подчеркивать свои достоинства. Она напоминает настоящую королеву.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Кейт нельзя назвать иконой стиля, но в ее образах прослеживается элегантность и сдержанность. Она знает все о своей фигуре. Жене Уильяма повезло с пропорциями тела, поэтому она просто старается подчеркивать талию.
Селена Сафарова
Коуч-стилист и победитель шоу на ТНТ «Модные игры»
Сафарова была не так добра к Меган. Она считает, что Маркл только строит из себя элегантную леди, но редко выходит в свет в удачном наряде.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Громкая, но явно худшая роль в ее жизни. Актриса не может разобраться со своей внешностью. Она не понимает, что простые образы ее дешевят. Меган выбирает мелкий рябой принт или полоску, которые прибавляют ей объем в верхней части тела. Зато у нее замечательные ноги. Когда она делает на них акцент, то образы получаются гармоничнее.
Селена Сафарова
Коуч-стилист и победитель шоу на ТНТ «Модные игры»
СМИ регулярно пишут о том, что Меган Маркл тратит на свою одежду целое состояние. Она покупает вещи люксовых марок, тогда как Кейт Миддлтон не против примерить наряд из масс-маркета.
Важно не многообразие одежды и наличие денег. Чтобы оставаться королевой достаточно понимать, что тебе подходит и почему.
Селена Сафарова
Коуч-стилист и победитель шоу на ТНТ «Модные игры»