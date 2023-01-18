Мнение стилиста: Меган Маркл вложила целое состояние в одежду, но проиграла Кейт Миддлтон

В британской прессе постоянно говорят о женах сыновей принцессы Дианы – Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Красавиц часто сравнивают, в том числе их предпочтения в одежде. Коуч-стилист и победитель шоу на ТНТ «Модные игры» Селена Сафарова порассуждала о стиле девушек и указала на их ошибки.

По мнению эксперта, Кейт Миддлтон умеет подчеркивать свои достоинства. Она напоминает настоящую королеву.