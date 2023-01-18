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ЭКСКЛЮЗИВЫ
20:00, 18 января 2023
2 мин.

Мнение стилиста: Меган Маркл вложила целое состояние в одежду, но проиграла Кейт Миддлтон

Стилист Селена Сафарова считает, что Меган Маркл проиграла модную битву Кейт Миддлтон.

Мнение стилиста: Меган Маркл вложила целое состояние в одежду, но проиграла Кейт Миддлтон

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В британской прессе постоянно говорят о женах сыновей принцессы Дианы – Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Красавиц часто сравнивают, в том числе их предпочтения в одежде. Коуч-стилист и победитель шоу на ТНТ «Модные игры» Селена Сафарова порассуждала о стиле девушек и указала на их ошибки.

По мнению эксперта, Кейт Миддлтон умеет подчеркивать свои достоинства. Она напоминает настоящую королеву.

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Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кейт нельзя назвать иконой стиля, но в ее образах прослеживается элегантность и сдержанность. Она знает все о своей фигуре. Жене Уильяма повезло с пропорциями тела, поэтому она просто старается подчеркивать талию.

Селена Сафарова

Коуч-стилист и победитель шоу на ТНТ «Модные игры»

Сафарова была не так добра к Меган. Она считает, что Маркл только строит из себя элегантную леди, но редко выходит в свет в удачном наряде.

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Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Громкая, но явно худшая роль в ее жизни. Актриса не может разобраться со своей внешностью. Она не понимает, что простые образы ее дешевят. Меган выбирает мелкий рябой принт или полоску, которые прибавляют ей объем в верхней части тела. Зато у нее замечательные ноги. Когда она делает на них акцент, то образы получаются гармоничнее.

Селена Сафарова

Коуч-стилист и победитель шоу на ТНТ «Модные игры»

СМИ регулярно пишут о том, что Меган Маркл тратит на свою одежду целое состояние. Она покупает вещи люксовых марок, тогда как Кейт Миддлтон не против примерить наряд из масс-маркета.

Важно не многообразие одежды и наличие денег. Чтобы оставаться королевой достаточно понимать, что тебе подходит и почему.

Селена Сафарова

Коуч-стилист и победитель шоу на ТНТ «Модные игры»

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Меган Маркл
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