Избивала и изменяла с подчиненным: муж Бритни Спирс пожаловался на рукоприкладство

Муж Бритни Спирс обвинил певицу в измене с подчиненным и рукоприкладстве. По информации зарубежного издания TMZ, артистка хранит дома ножи и бьет супруга по ночам.

После слухов о разрыве фитнес-инструктор выступил с официальным заявлением в соцсетях. Он рассказал, что они с Бритни действительно разводятся после шести лет отношений. Но мужчина не стал раскрывать детали.

«Мы сохраним любовь и уважение, которые испытываем друг к другу. Я желаю Бритни всего наилучшего. Конечно, случается всякое дерьмо», – написал Сэм.

Журналистам зарубежного издания удалось выяснить, что стало причиной расставания супругов. Оказалось, что мужчина уличил любимую в измене и устал от постоянного рукоприкладства.

Источник сообщает, что Асгари рассказал о выходке жены. Бритни попросила одного из сотрудников снять ее на видео обнаженной, а после переспала с одним из подчиненных. Муж якобы видел ролик, на котором его любимая запечатлена с другим мужчиной в провокационной позе.

Кроме того, по информации инсайдера, Сэм регулярно жалуется на рукоприкладство. Все эти годы артистка била его, а однажды даже поставила ему синяк под глазом, пока он спал. Драки видели охранники семьи, так как им приходилось разнимать звезд.

Папарацци опубликовали фото, на которых у Сэма действительно есть синяки на теле и лице. На вопрос, откуда побои мужчина промолчал и попросил не снимать его. Это было в начале 2023 года.

Подчеркивается, что Бритни Спирс хранит дома множество ножей, которые тоже пугают ее супруга. Девушка якобы боялась, что кто-то на нее нападет, поэтому прятала ножи повсюду.

Ранее мы писали о том, муж Бритни Спирс раскроет тайны певицы, если она не заплатит ему после развода.