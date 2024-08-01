Спасти брак не удалось: Аффлек и Лопес подготовили документы на развод

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека близится к завершению. Похоже тревожные слухи оказались достоверными. После последней неудачной попытки примириться супруги решили окончательно развестись.

Источник Daily Mail сообщает, что уже подготовлены документы о разводе. Супруги ждут подходящего момента, чтобы сдать их в суд.

После Лопес и Аффлек планируют опубликовать совместное заявление, в котором будет указано, как сильно они любят друг друга, и «как они боролись за то, чтобы это сработало».

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в 2000-х и даже готовились к свадьбе, но тогда им не удалось построить крепкие отношения. В 2021-м знаменитости снова сошлись, а через год официально узаконили свои отношения. Тем не менее уже в мае 2024-го появились слухи о проблемах в их браке.

Ранее в СМИ появилась информация, что актер собирается устроить вечеринку по поводу развода. Однако друг Аффлека дал понять, что Бен раздавлен сложившейся ситуацией и очень тяжело переживает разрыв с певицей.