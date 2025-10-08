Спасшая жизнь певице Селене Гомес подруга не получила приглашение на ее свадьбу

Бывшая подруга певицы Селены Гомес прокомментировала информацию о том, что ее не пригласили на недавнюю свадьбу звезды. Франсия Райса буквально спасла жизнь девушке, став для нее донором почки. Об этом пишет Daily Mail.

В 2017 году Райса совершила поступок, который спас жизнь Гомес: она пожертвовала ей свою почку. Трансплантация была необходима из-за осложнений, вызванных волчанкой. Однако, как отмечают некоторые источники, их отношения дали трещину вскоре после выписки Селены из больницы.

Бывшие подруги не делились, почему прекратили общение. В последние годы они делали заявления, которые пользователи Сети называли «уколами» друг в друга. Так, Селена открыто признавалась, что ее единственной настоящей подругой является Тейлор Свифт.

На вопрос журналистов о том, почему спасшую жизнь подругу не пригласили на свадебную церемонию, Франсия Райса ответила философски.

«Я знаю, что она вышла замуж, рада за нее. Она жива, стала миллиардером. Здорово, что я смогла ей помочь», – поделилась она.

Франсия также привела в пример людей, которые жертвуют деньги церкви и потом не спрашивают, на что их потратили.

«Я благодарна, что жива и спасла жизнь кому-то еще», – добавила она.

Представитель Селены Гомес пока не прокомментировал ситуацию.

