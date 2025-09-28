33-летняя певица Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко и сыграла свадьбу

Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко и сыграла свадьбу.

33-летняя американская певица узаконила свои отношения с музыкальным продюсером. После церемонии пара поделилась первыми кадрами своего торжества в социальных сетях.

Свадьба прошла в уединенной усадьбе неподалеку от Санта-Барбары, Калифорния.

В своих публикациях Селена представила несколько снимков и видео, где они с Бенни нежно обнимаются и целуются на фоне природы. На кадрах молодожены не скрывают своих чувств: держатся за руки и обнимаются.

Невеста появилась в свадебном костюме Ralph Lauren — белое платье с воротником «халтер», подчеркивающее ее фигуру. Ее прическа была сделана в стиле ретро: мягкие волны и аккуратный макияж, акцент на естественную красоту и глаза. Бенни выбрал черный смокинг того же бренда.

Поклонники артистки сразу принялись поздравлять ее в комментариях под публикацией: «Потрясающе выглядишь», «Дух захватывает», «Так счастлив за вас обоих».

Свадьбу посетили около 300 гостей. Для них организаторы забронировали номера в пятизвёздочном отеле, и за проживание гостей полностью отвечали молодожены.

Напомним, что отношения Селены и Бенни начались в 2023 году, а в декабре 2024-го продюсер сделал певице предложение.

Ранее мы писали о том, что певица Селена Гомес отпраздновала 33-й день рождения тортом с солеными огурцами.

Также сообщалось, что русская подруга Джонни Деппа Юлия Власова объявила о свадьбе.