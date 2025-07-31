«Спасибо тебе за все»: Оззи Осборн отправил прощальное сообщение гитаристу Закку Уайлду

Давний гитарист Оззи Осборна Закк Уайлд рассказал, что получил от легендарного рок-певца прощальное текстовое сообщение. Об этом музыкант поведал в интервью Guitar World.

По словам лидера группы Black Label Society, последний раз он видел Осборна во время прощального концерта Оззи «Back to The Beginning», который прошел 5 июля в Бирмингеме.

58-летний гитарист рассказал, что за кулисами в тот вечер было много людей, а он сам хотел дать «Князю Тьмы» передышку. Уайлд предполагал, что увидит Осборна позже или на следующий день, но этого не произошло.

«Последнее сообщение, которое я получил от Оззи, гласило: “Закки, прости, там был настоящий дурдом. Я тебя не видел”. Он написал: “Спасибо тебе за все. Я люблю тебя, дружище”. Вот и все», — поделился музыкант.

Закк Уайлд записал с Осборном девять сольных альбомов исполнителя, включая знаковый Ozzmosis 1995 года. Последней совместной работой стала пластинка Patient Number 9, которая увидела свет в 2022 году. Гитарист также выступили с вокалистом Black Sabbath на заключительном туре Osbourne's No More Tours II, который начался в 2018 году.

Оззи Осборн также являлся крестным отцом старшего сына Закка Уайлда.

Ранее мы писали о том, как в Бирмингеме простились с легендой тяжелой музыки Оззи Осборном.