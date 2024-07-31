«Сожалею, что вернулась»: певица Холзи рассказала, что ее могло не стать из-за тяжелой болезни

Популярная певица Холзи призналась, что могла умереть из-за опасных диагнозов. В 2022 году у артистки обнаружили волчанку и Т-клеточную лимфому. Тогда она столкнулась с непониманием людей, об этом она рассказала в публикации в Tumblr.

Знаменитости пришлось выпасть из музыкального мира из-за заболевания, а после она вернулась, но через некоторое время пожалела об этом. По словам Холзи, ей были неприятны комментарии с негативом от пользователей Сети.

«Когда я заболела, все, о чем я могла думать — это выздоровление, возвращение, чтобы снова стать частью этого. Но теперь я даже не знаю, что происходит, мне хочется залезть назад в нору, я сожалею, что вернулась», — написала звезда.

29-летняя девушка с сожалением отметила, что фанаты относятся к кумирам намного хуже, чем к обычным людям.

«Раньше меньшинство относилось ко мне ужасно, а теперь кажется, что большинство людей то и дело болтают о том, как сильно они меня ненавидят или насколько я отвратительна», — продолжила Холзи.

Напомним, что недавно у исполнительницы вышли треки «The End» и «Lucky».

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