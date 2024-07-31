«Со своей женой дома»: Криштиану Роналду ответил на слухи о свадьбе с Джорджиной Родригес

Футболист Криштиану Роналду назвал мать своих детей Джорджину Родригес женой и спровоцировал слухи о тайной свадьбе. Поклонники давно гадают, заключали ли влюбленные официальный брак.

39-летний звезда активно публикует семейные фото, но о личной жизни рассказывает не так много. Так, он не комментирует слухи о свадьбе, но на днях вызвал внимание к их паре. Мужчина намекнул, что не только занят, но и женат. Известно, что спортсмен счастлив в отношениях с 30-летней испанской моделью уже семь лет. У них есть двое совместных детей.

В новом видео для фитнес-бренда Whoop Роналду рассказал, как тренируется дома. В какой-то момент он назвал Джорджину своей супругой.

«Самое главное, это не то, что ты делаешь, это то, что ты должен делать. Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится работать со своей женой дома. Я могу подтолкнуть ее, и она тоже может подтолкнуть меня», – высказался футболист.

В соцсетях тут же отреагировали на слова мужчины. Многие отметили, что влюбленным давно надо было узаконить отношения, ведь они идеально подходят друг другу. Были и те, кто попросил опубликовать свадебные фото таких красивых людей.

Близкие Криштиану не комментируют информацию о его свадьбе.

«На данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что Криштиану женился на Джорджине. Я просто не знаю этого», — рассказал инсайдер в беседе с зарубежным порталом Page Six.

Напомним, что Роналду обзавелся большой семьей. У него есть 14-летний сын Криштиану-младший. Он появился на свет о женщине, о которой ничего неизвестно. Также у него есть близнецы Ева и Матео, которых родила суррогатная мать. А Джорджина родила любимому дочь Алану Мартину, а также еще одну дочь Беллу Эмеральду. У пары родился также сын – близнец малышки, но он не выжил.

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