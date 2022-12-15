Совсем завралась: появились доказательства клеветы Маркл в сторону Кейт Миддлтон

Совсем скоро выйдет продолжение документального фильма Сассекских об их жизни в королевской семье. С момента выхода первых серий прошла неделя, и за это время общественность в очередной раз убедилась: в словах Меган и принца Гарри нет ни доли правды. Это подтвердило и близкое окружение Кейт Миддлтон, которую Маркл обвинила в предвзятом отношении.

Супруга принца Гарри вспомнила о первой встрече с Уэльской. По словам Меган, Кейт отнеслась к ней с брезгливостью, когда она босиком и в рваных джинсах бросилась ее обнимать. Чтобы угодить публике, оскандалившаяся родственница Елизаветы II заявила: объятия — это нормальное проявление человеческих чувств, просто супруга Уильяма на них не способна. Узнав об этом, подруга Миддлтон встала на ее защиту.

Девушка призналась, что Кейт является очень дружелюбной и улыбчивой. Слова приятельницы герцогини подтвердил и дворецкий Гранд Гарольд. Мужчина вспомнил, как Миддлтон любила пошутить и всегда обходилась с ним вежливо, несмотря на свой высокий статус.

Таким образом, у публики с каждым разом становится все меньше и меньше желания доверять высказываниям Сассекских.

Напомним, что недавно появилось очередное разоблачение супругов, которые намеренно ввели публику в заблуждение. Маркл и Гарри во время съемок фильма показали роскошный дом, в котором они якобы проживают. Оказалось, это — очередная ложь. Подробности читайте здесь.