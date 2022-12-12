Опять обманули: Меган Маркл и принца Гарри уличили в подлоге

Недавно на платформе «Netflix» показали первые серии документального фильма Сассекских об их жизни в королевской семье. Премьера стала настоящей сенсацией, поскольку супруги без угрызения совести раскрыли все тайны их родственников. Несмотря на это, многие поклонники пары уже не раз поймали ее на обмане: слишком много «несостыковок» в словах Меган и Гарри. На днях супругов уличили в еще одном подлоге.

Молодые люди сообщили, что съемки фильма велись в их доме в Монтесито. Тем не менее фанаты едва смогли узнать интерьер помещения, на фоне которого появлялись в новинке от «Netflix» Маркл и внук Елизаветы II. Выяснилось, что проект снимался действительно в другом особняке, который в 3 раза дороже и роскошнее, чем настоящий дом Сассекских. Кажется, супруги хотели создать видимость благополучия, которого у них нет после ухода из королевского двора, но так нелепо «прикололись» на многомиллионную аудиторию.

Ранее принц Гарри рассказал о боли, которую пережила Кейт Миддлтон во время брака с Уильямом. Мужчина признался, что от этих событий он испытал настоящий ужас. Подробности читайте в этой статье.