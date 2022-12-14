Совсем плох: тяжелобольному Брюсу Уиллису устроили Рождество раньше времени
Весной этого года 67-летний Брюс Уиллис объявил об окончании актерской карьеры. Выяснилось, что у звезды фильма «Крепкий орешек» обнаружили тяжелое заболевание мозга – афазию. Родные знаменитости всячески его поддерживают и устраивают семейные вечера, чтобы скрасить его досуг.
Бывшая супруга артиста, 60-летняя Деми Мур и его нынешняя жена, 44-летняя Эмма Хемминг решили устроить Брюсу Рождество раньше времени. Огромная семья собралась за праздничным столом со всевозможными блюдами и сделала фотографии на память.
На кадрах были дети актера: 28-летняя Таллула, 31-летняя Скаут и 34-летняя Румер от предыдущего брака и 10-летняя Эмма с 8-летней Эвелин от нынешней жены.
«Мы семья! Заряжаемся праздничным настроением!» – написала Деми Мур в соцсетях.
Фото: demimoore/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
К актрисе присоединились поклонники, которые очень переживают за здоровье Уиллиса. Они написали звездам множество теплых слов.
«Будьте счастливы, ведь семья — действительно самое главное», «Брюсу нереально повезло, рядом две красивые и мудрые женщины», «Вашей семьей невозможно не любоваться», – отмечают в комментариях.
Напомним, что Брюс Уиллис страдает от тяжелого недуга, при котором утрачиваются способности как воспринимать, так и воспроизводить человеческую речь. По факту, болезнь лишает мужчину всех коммуникативных навыков. Именно поэтому ему пришлось завершить актерскую карьеру.