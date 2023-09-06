«Совершили ошибку»: Арнольд Шварценеггер чуть не умер на операционном столе

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер рассказал, как чуть не умер во время операции на сердце из-за ошибки врачей. Звезда пережил хирургическое вмешательство в 2019 году. Об этом сообщает Пятый канал.

Знаменитость рассказал, как был на волосок от гибели зарубежному изданию The Hollywood Reporter. Это случилось прямо перед съемками шестой части «Терминатора».

Арнольд надеялся, что операция пройдет успешно, а когда проснулся, то услышал от врачей, что у него открылось внутреннее кровотечение. Актер вспоминает, что доктора волновались, поскольку это не входило в их планы. Тогда мужчина почувствовал настоящий страх.

«Они сказали мне, что совершили ошибку и что они пробили стенку сердца, и что они должны были быстро открыть меня, чтобы спасти мою жизнь», – вспомнил артист.

Шварценеггер до сих по называет произошедшее с ним катастрофой. У него была очень тяжелая реабилитация, в первое время он даже использовал ходунки и опирался на пандус. В Сети появилось видео этих моментов.

Актер признался, что выздоровление далось ему тяжело. Врач сказал ему укреплять легкие, чтобы в случае пневмонии он не умер. Мужчина до сих пор тщательно следит за своим здоровьем.

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