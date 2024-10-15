«Совершенно неуместно»: Хайди Клум раскритиковали за откровенную съемку с дочерью

Немецкую супермодель и телеведущую Хайди Клум раскритиковали за откровенную съемку с 20-летней дочерью Лени. Об этом пишет издание Daily Mail.

Знаменитость и ее наследница снялись в новой рекламной кампании итальянской марки Intimissimi. На одном из снимков мать и дочь позировали в нижнем белье. Хайди Клум предстала в коричневом комплекте, а Лени – в черном сете, украшенном кружевом. Супермодель и ее дочь предстали перед камерой с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Пользователи, в свою очередь, не оценили фотосессию.

«Это странно. Я не могу себе представить, как можно так позировать с дочерью-подростком», «Готова на все ради денег», «Совершенно неуместно», «Хайди нуждается в серьезной терапии», - возмущались читатели Daily Mail в комментариях.

Хайди Клум замужем за гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем с 2019 года. Пара воспитывает четверых детей Клум: Лени от итальянского предпринимателя Флавио Бриаторе, а также Генри, Йохана и Лу от британского музыканта Сила.

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