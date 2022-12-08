Продешевили: стала известна сумма, за которую Сассекские продали секреты королевской семьи

Сегодня на платформе Netflix произойдёт премьера документального фильма о жизни принца Гарри и Меган Маркл в королевской семье. Новинка обещает стать настоящей сенсацией, поскольку супруги расскажут всю правду о «грязных играх» своих родственников. Совсем не удивляет, что сделка со стриминговым сервисом должна была оказаться прибыльной для внука Елизаветы II и Маркл. Но, видимо, что-то пошло не так.

Изначально Сассекским должны были заплатить 100 миллионов долларов, но из этой суммы они получили только 2 миллиона.

«Конечно, у них может быть пара миллионов в рамках сделки, но им не передали всей суммы», — цитирует «Teleprogramma» источника информации.

Ранее сообщалось о том, что члены королевской семьи делают все для того, чтобы оборвать связь с принцем Гарри и Меган. Поговаривают, Карл III отказался звать супругов на свою коронацию. Для Сассекских это означает лишь одно — полный отрыв от монархии. Подробности читайте в этой статье.