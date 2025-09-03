«Состояние стремительно ухудшается»: Брюс Уиллис перестал узнавать близких людей

Состояние 70-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, стремительно ухудшается. Звезда «Крепкого орешка» перестал узнавать близких родственников.

Как пишет Daily Mail, актер также резко и болезненно реагирует на громкие звуки. Несмотря на это, он ежедневно общается со своими детьми от браков с Деми Мур и Эммой Хеминг. Наследники ежедневно приезжают к Уиллису, чтобы скрасить его будни.

«Его состояние стремительно ухудшается… Иногда Уиллис становится прежним на короткое время, но затем болезнь вновь искажает его когнитивные навыки», - заверил собеседник издания.

По его словам, родственники Брюса очень ценят моменты, когда у него проявляется былая личность: улыбка, смех или другие жесты. При этом источник подчеркнул, что это случается все реже.

Напомним, у Брюса Уиллиса два года назад диагностировали лобно-височную деменцию. Недавно его жена Эмма Хеминг приняла решение отселить тяжелобольного актера в отдельный дом, где он находится под круглосуточным присмотром.

Ранее Эмма Хеминг объяснила, в связи с чем было принято такое решение. Супруга звезды Голливуда заявила, что он сам бы поступил подобным образом и не хотел, чтобы домочадцы подстраивались под его особенности.