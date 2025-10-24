Сослались на то, что не осталось свободных мест: Victoria's Secret отказала Бьянке Балти, борющейся с раком

41-летняя супермодель Бьянка Балти на протяжении года борется с раком яичников. Она хотела принять участие в показе бренда нижнего белья Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке 15 октября, но получила отказ.

Балти уже сотрудничала с брендом и, вероятно, рассчитывала на его лояльность. Однако представители VS сослались на то, что свободных мест не осталось. Тогда Бьянка высказалась по этому поводу, передает StarHit. Модель заявила, что могла бы стать примером для миллионов женщин, которые оказались в подобной ситуации.

«Я решилась на это, потому что чувствую ответственность перед теми, кто пережил тяжелые испытания. У меня не получилось, но я ни о чем не жалею», — отметила Балти.

Пользователи соцсетей поддержали Бьянку. Они стали критиковать бренд, который отдает предпочтение моделям с нестандартными фигурами в последние годы.

Ранее модель Беллу Хадид раскритиковали за умирающий внешний вид. Она приняла участие в последнем показе Victoria's Secret.