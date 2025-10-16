«Не надо идти на показ с больничной койки»: модель Беллу Хадид раскритиковали за умирающий внешний вид

Модель Белла Хадид приняла участие в показе Victoria’s Secret и столкнулась с негодованием зрителей, передает StarHit. Они выразили опасение из-за самочувствия девушки и вместе с тем своем негодование — людям не понятно, как в таком виде можно продолжать работать.

Месяц назад Белла перенесла рецидив болезни Лайма. Несмотря на это, модель надела на себя гигантские крылья и вышла в них на подиум. Зрители показа тут же обратили внимание на умирающий внешний вид манекенщицы. С одной стороны им стало жалко Хадид, а с другой — обидно за испорченный финал.

«Жуть просто, обидно, что финал шоу слит из-за неудачного подбора модели… "Умирающая" — отличное выбрали выражение для человека, который буквально с больничной койки вышел сразу на показ», — написали пользователи в Сети.

По мнению комментаторов, Белла не последний кусок хлеба доедает, поэтому до конца не ясна ее причина появиться в таком виде на ярком шоу.

«Ну так не надо было идти на показ с больничной койки. Не последний кусок доедает, чтобы работать, как простые люди работают, в любом состоянии», — считают зрители.

Ранее мать Беллы Хадид рассказала о мучениях дочери. Она показала фото модели из больницы, где она лежала с неизлечимой хронической болезнью.