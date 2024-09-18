Сосед принца Гарри и Меган Маркл рассказал о неуважительном поступке по отношению к нему

Сосед принца Гарри и Меган Маркл из Монтесито рассказал о неуважительном поведении герцогов Сассекских. Его слова приводит издание Express.

По словам мужчины по имени Фрэнк МакГинити, он стал жертвой неуважительного поведения супругов, когда однажды захотел по-дружески поприветствовать их в новом районе. На встречу с Сассексами пенсионер взял несколько фильмов про Монтесито.

Однако как отметил дружелюбный сосед, его «развернули» прямо у ворот дома младшего сына Карла III и его жены.

«Парень на стойке регистрации отказал мне и не стал брать фильм, просто сказав: "Им это неинтересно". Я просто пытался быть добрососедом», — заявил МакГинити.

Мужчина также признался, что был сильно удивлен выбором герцогов. Он считает, что этот район пользуется популярностью у людей в зрелом возрасте.

«Это место, куда приходят умирать слоны», — пошутил он.

При этом МакГинити добавил, что местным жителям редко доводится видеть своих именитых соседей.

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