Сосал у бассейна: скандальное видео с полуголой невесткой Карла III и ее любовником всплыло в Сети

Стриминговый сервис Netflix продолжает нервировать членов королевской семьи. С ними уже ругались принц Гарри и Меган Маркл из-за эксклюзивного интервью для документального фильма. В этот раз в центре скандала оказался и сам король Великобритании.

После смерти Елизаветы II все чаще стали всплывать в Сети позорные моменты жизни монархов. Об одном таком неприятном эпизоде напомнили в пятом сезоне сериала «Корона». В новых сериях Netflix показали кадры интима у бассейна невестки короля Сары Фергюсон.

В 1996 году стало известно, что брат Карла III принц Эндрю и его супруга Сара Фергюсон решили подать на развод. Одной из причин стала измена герцогини Йоркской. Ее застукали в компании финансового консультанта Джона Брайана на вилле в Сен-Тропе.

Папарацци засняли пару возле бассейна во время очень интимного процесса. Джон ласкал ножки Сары, загорающей топлес. Мужчина не только целовал герцогиню, но и посасывал пальцы ее ног. При этом все происходило на глазах маленьких дочерей Фергюсон – принцесс Беатрис и Евгении.

Королевская семья долго пыталась уладить скандал вокруг пикантных снимков. После произошедшего Елизавета II окончательно разочаровалась в Саре, хотя до инцидента собиралась помирить их с Эндрю.

После выхода сериала «Корона» ситуацию прокомментировал Джон Брайан. Он оказался очень польщен, что этот момент у бассейна включили в новой серии американского проекта. Но также он сказал, что все факты, что упоминаются в «Короне», лживые.

Ранее в Сети обсуждали нового избранника Меган Маркл.