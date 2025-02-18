Солярий, фитнес-зал и бассейн: Селена Гомес и Бенни Бланко купили особняк в Беверли-Хиллз за 35 млн долларов

Музыкальный продюсер Бенни Бланко не так давно сделал предложение певице Селине Гомес. Теперь пара достигла очередной цели — у нее появилось семейное гнездышко в Беверли-Хиллз, передает TMZ.

По данным СМИ, стоимость особняка не маленькая. Бланко и Гомес приобрели его за 35 миллионов долларов, что в пересчете на рубли составляет около 3 миллиардов.

Дом выполнен в испанском стиле. Внутри него семь спален и 12 ванных комнат. Расположен особняк на территории, похожей на курорт. В нем есть все необходимое для жизни звезд: солярий, фитнес-зал и бассейн. Также на участке есть отдельные здания, среди которых — библиотека.

Ранее Селена Гомес анонсировала совместный альбом с женихом Бенни Бланко. Исполнительница сообщила в социальных сетях, что новинка выйдет 21 марта. А первая песня пары уже вышла на стриминговых площадках.