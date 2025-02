Селена Гомес анонсировала совместный альбом с женихом Бенни Бланко

Американская певица Селена Гомес решила выпустить совместную пластинку с музыкальным продюсером Бенни Бланко, который в тоже время является ее женихом. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Мой новый альбом I Said I Love You First с моим лучшим другом Бенни Бланко выйдет 21 марта. А наша первая песня Scared of Loving You уже есть на всех стриминговых платформах», — написала она.

Исполнительница также отметила, что фирменная продукция, связанная с альбомом, доступна в продаже уже сейчас. По словам Гомес, они с Бланко с нетерпением ждут 21 марта и реакции фанатов на их новинку.

«Я люблю тебя, детка», — прокомментировал эту запись ее суженый. . Ранее пара работала над синглом Гомес Single Soon, вышедшего в 2023 году, а также над треком I Can’t Get Enough из ее последнего альбома Rare, релиз которого состоялся в 2020 году.

Кроме того, в 2015 году они вместе работали над ее песнями Same Old Love и Kill Em With Kindness.

Ранее мы писали о том, что Селена Гомес столкнулась с массовыми отписками фанатов из-за истерики на камеру по поводу депортации мексиканцев.