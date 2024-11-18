Солиста Rammstein обязали выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

С лидера известной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна потребовали 67 млн рублей за отмену концерта в Твери. Соответствующее постановление вынес международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ.

Речь идет о концерте группы, который должен был состояться в Твери в августе 2021 года. Договор с артистом заключила компания «Прайм маркетинг». Организация полностью оплатила услуги музыканта, однако выступление в итоге не состоялось, а Линдеманн не вернул деньги, пишет ТАСС.

Помимо указанной выше суммы лидер коллектива должен вернуть проценты и компенсацию за расходы на регистрационный и арбитражный сборы, которые составили 30 903 евро.

Продюсер Линдеманна Анар Рейбанд, по решению суда, должен выплатить в качестве компенсации за неосновательное обогащение 10 миллионов рублей организатору несостоявшегося мероприятия.

Лидер коллектива собирался выступить в Твери 29 августа 2021 года. Но в итоге отменил мероприятие после предупреждения от полиции за нарушение ограничений во время пандемии коронавируса.

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