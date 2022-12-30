Солиста хард-рок группы Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Против солиста рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера возбудили уголовное дело по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Пострадавшая американка сообщила, что преступление произошло еще в 1970-х годах.

Истица Джулия Холкомб сначала обратилась в суд штата Калифорния, но там ей отказали, так как у дела истек срок давности. Тогда американка направилась в суд Лос-Анджелеса. В своем заявлении женщина обвинила певца в сексуальном насилии, действиях насильственного характера и в «намеренном причинении эмоциональных страданий».

В иске, поданном Джулией, сказано, что Стивен Тайлер принудил ее мать предоставить ему опекунство над ней в 16-летнем возрасте. Это бы позволило им вместе жить. Их отношения начались в 1973 году и продолжались в течение трех лет.

К слову, в самом заявлении Холкомб музыкант ни разу не назван по имени вместо этого там указаны анонимные ответчики. Однако о романе Джулии и Стивена было известно уже очень давно. Об этих отношениях рассказывал и сам Тайлер в автобиографии. Он писал о «невесте-подростке», на которой чуть не женился, а также делился тем, что ее родители его настолько любили, что позволили ему оформить опеку, чтобы брать возлюбленную с собой в тур.

Джулия заверяет, что всегда была против этих отношений, но не могла противостоять музыканту из-за его славы и влияния. На тот момент музыканту было 25 лет, и девушка чувствовала, что он намного превосходит ее во всех аспектах. По словам Холкомб, после одного из концертов певец отвел ее в гостиницу и изнасиловал, после чего отправил ее домой на такси. Это произошло в 1973 году, а в 1974 он получил опеку над ней и стал брать ее с собой в туры, где регулярно подвергал ее сексуальному насилию, давал алкоголь и наркотики.

По утверждению американки, в 1975 году она забеременела от Тайлера, но тот вынудил ее сделать аборт. Это стало критическим поворотом в их отношениях. Джулия ушла от артиста, стала католичкой и вышла замуж.

На данный момент ни Стивен Тайлер, ни его представители никак не прокомментировали судебный иск Джулии Холкомб.

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