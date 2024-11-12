Солист Coldplay спас маленького фаната во время концерта

Солист группы Coldplay Крис Мартин спас маленького фаната от давки на концерте. Об этом пишет издание The Sun.

ЧП произошло во время выступления Coldplay в Сиднее, Австралия. Музыкант увидел небольшую давку у сцены и ребенка, которого едва не затолкали обезумевшие поклонники коллектива. Мартин мгновенно предложил едва державшемуся на ногах юному зрителю забраться на сцену.

«Можешь сидеть тут, вовсе не обязательно, чтобы тебя толкали все эти большие взрослые. Сиди здесь, бро. Так лучше? Мы позаботимся о тебе, парень», — сказал мальчику исполнитель, прежде чем продолжить шоу.

Крис Мартин организовал группу Coldplay с Джонни Баклэндом, Уиллом Чемпионом и Гаем Беррименом в 1996 году. В 2000-м музыканты выпустили первый альбом Parachutes. В 2017-м Мартин вступил в отношения со звездой фильма «50 оттенков серого» Дакотой Джонсон. В настоящий момент актриса и певец помолвлены.

Ранее мы писали, что Крис Мартин провалился в люк во время концерта.