Солгала о раке? Кейт Миддлтон обвинили в сокрытии реального диагноза

Кейт Миддлтон оказалась вновь в центре скандала. Ее заподозрили в сокрытии реального диагноза. Предполагается, что принцесса Уэльская на самом деле не была больна раком. Об этом пишет Page Six.

О том, что Миддлтон солгала о своей болезни, заговорили после высказываний одной британской журналистки. Она заявила, что у Кейт были обнаружены предраковые клетки. Информацию представители королевской семьи редактировать не стали, что только убедило общественность — озвученный в начале 2024 года диагноз был ненастоящий.

Из-за этого появилась очередная теория заговора, якобы Кейт специально сообщила именно о раке из-за испорченной репутации семьи. Поклонники предполагают, что своими публичными страданиями Миддлтон хотела вернуть любовь подданных. И это у нее действительно получилось, ведь принцессе Уэльской сочувствовал весь мир, и даже принц Гарри стал делать шаги к примирению с родными.

Впрочем, многие пользователи Сети с версией не согласны. Они считают, что Кейт не за чем было так обманывать публику. К тому же ее внешность после химиотерапии доказывает, что она действительно прошла через многое на пути к выздоровлению.

Ранее появились новые подробности восстановления Кейт Миддлтон.