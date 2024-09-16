Поразила красотой и молодостью: 52-летняя актриса София Вергара появилась на премии «Эмми» в ярком образе

52-летняя актриса София Вергара удивила образом на 76-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе. Артистка выбрала для мероприятия провокационный наряд, продемонстрировав фигуру. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Накануне в Peacock Theater в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения международной премии «Эмми», телевизионного аналога «Оскара». Среди гостей мероприятия была София Вергара, которая появилась на красной дорожке в откровенном образе. Актриса надела облегающее алое платье длины макси с глубоким декольте, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Артистка дополнила образ сверкающими бриллиантовыми серьгами и туфлями на каблуках. Знаменитость также сделала макияж с акцентом на глаза и губы и распустила уложенные в пряди волосы.

Актриса позировала перед камерами вместе со своей 35-летней партнершей по сериалу «Грисельда» Паулиной Давилой. Девушка надела облегающее белое платье, дополнив образ тонким золотистым поясом и сверкающим клатчем, а также сделала выразительный макияж и распустила волосы.

Говоря о секретах красоты, София Вергара заявляла, что главной причиной ее вечной молодости является тщательный уход за лицом и телом. По словам актрисы, она «с юности интересовалась косметикой и любила пользоваться уходовыми средствами». Кроме того, артистка ежедневно пользуется SPF-средствами.

«Теперь, когда я стала старше, я наношу SPF-крем не только на лицо, но и практически на все тело. А еще тюбик средства от солнца всегда можно найти в моей машине», — делилась София Вергара.

Что касается питания, то знаменитость не придерживается строгой диеты, поскольку не может отказать себе в сладком. Однако София Вергара старается исключать из рациона фастфуд и употреблять полезные продукты. Актриса занимается спортом, «никогда не увлекалась интенсивными тренировками» из-за больных коленей.

Ранее сообщалось о том, что София Вергара рассказала о своей зависимости от сладкого.