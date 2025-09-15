«Это потрясающий подарок»: жена Брюса Уиллиса впервые раскрыла, почему отселила тяжелобольного актера

Жена актера Брюса Уиллиса прокомментировала новости об отселении мужа в отдельный дом. Эмма Хеминг дала понять, что не жалеет о своем решении, и назвала переезд супруга подарком. Ее слова цитирует The Sunday Times.

Два года назад Брюсу диагностировали деменцию, и его состояние стремительно ухудшается. Семья все это время пытается ухаживать за ним, окружать вниманием и любовью. Однако забота о тяжелобольном актере дается его родственникам непросто. Эмма призналась, что перестала чувствовать себя женой Уиллиса, а стала его сиделкой.

Чтобы облегчить жизнь не только себе, но и самому Брюсу, Хеминг решила переселить его в дом, который полностью оборудован под его нужды. Там актер будет находиться под постоянным присмотром профессионалов.

«Несмотря на весь дискомфорт и печаль, это был правильный поступок — для него, для наших дочерей, для него. Теперь я наконец снова могу быть его женой, а не сиделкой. И это потрясающий подарок!» - заявила жена Брюса.

Также Эмма отметила, что переезд актера поможет его близким и друзьям чаще с ним видеться. В новом доме Уиллис будет принимать гостей по пятницам.

Ранее Эмма Хеминг рассказала, что хотела развестись с Брюсом Уиллисом.