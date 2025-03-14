Собаки Джина Хэкмена помогли обнаружить мумифицированное тело 95-летнего актера

Две собаки Джина Хэкмена помогли обнаружить мумифицированные тела 95-летнего актера и его жены Бетси Аракавы. Животные привели спасателей в подсобное помещение, где лежал труп знаменитости.

Об этом сообщило издание The Sun.

Актера и его жену нашли в доме в Нью-Мексико 26 февраля. Смерть супругов наступила раньше, она носила ненасильственный характер. Причиной ухода из жизни называют хантавирусный легочный синдром.

Известно, что на самом деле актер умер 18 февраля, жена – еще раньше. К моменту обнаружения спасателями тела были частично мумифицированы.

У знаменитости остались две собаки: немецкая овчарка и помесь акиты-ину с овчаркой. По приезде спасателей животные лаяли и убегали, пытаясь привлечь внимание людей.

Жену Хэкмена нашли в ванной, на поиски актера ушло около 30 минут. В подсобное помещение в конце дома спасателей привели собаки – там нашли тело актера рядом с тростью и солнцезащитными очками. Обе собаки Хэкмена сейчас в приюте, они останутся там до оглашения завещания покойных.

Ранее семья Хэкмена высказала предположение о причине смерти. Дочь актера считает, что они могли отравиться парами.