Со щетиной: как сейчас выглядит повзрослевший актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя

Журналисты показали, как выглядит повзрослевший актер, сыгравший Драко Малфоя. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

22 сентября актеру Тому Фелтону, сыгравшему Драко Малфоя в кинофраншизе «Гарри Поттер», исполняется 37 лет. Многие привыкли к образу голубоглазого блондина, но сейчас Фелтон заметно изменился — актер возмужал и начал носить щетину.

Фелтон активно ведет соцсети, чем радует фанатов. Он фотографируется с родителями, своими любимыми собаками и выкладывает архивные снимки со съемок «Гарри Поттера».

В личной жизни актера пока тихо — сначала ему приписывали роман с Эммой Уотсон, но актеры признавались, что их связывает только дружба. Затем он встречался с актрисой Фиби Тонкин, а после расставания с ней, начал отношения с Джейд Гордон. Однако после 7 лет совместной жизни, Фелтон расстался и с ней. Сейчас его сердце свободно.

Ранее мы писали о том, что раскрыта возможная дата выхода сериала по «Гарри Поттеру».