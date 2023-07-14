Сняли с подругой жены: князь Альбер II веселится после таинственного исчезновения Шарлен

Князя Монако Альбера II сняли без жены Шарлен, но с ее подругой. Пока мужчина наслаждался обществом женщины, СМИ писали о княгине, которую не видно с конца июня. Об этом сообщает Woman.ru.

Как пишет зарубежное издание DailyMail, княгиню не видели уже три недели. Она не появляется на публике и даже в соцсетях. На днях ее 65-летний муж Альбер хорошо проводил время в компании близкой подруги жены – Мелани-Антуанетты Костелло де Масси. Фотографы сняли их на теннисном турнире Уимблдона. Они смеялись и выглядели радостными.

Известно, что спутница князя является его троюродной сестрой и очень дружна с его женой. Она поддерживала Шарлен, когда блондинка вернулась после длительного лечения.

Кроме того, она является доверенным лицом королевской семьи. Многих удивляет такое решение, ведь ее покойная бабушка хотела с помощью грязных слухов свергнуть с престола своего брата, который является отцом Альбера.

Скандалы между представителями знатной династии волнуют поклонников меньше, чем исчезновение Шарлен. Она не только перестала выходить в свет, но даже не стала публиковать в соцсетях фото с мужем 1 июля. В этот день они отмечали 12-ю годовщину свадьбы, а публикация совместного снимка являлась своеобразной традицией. Женщина впервые нарушила ее.

В прессе ходит множество слухов, касающихся грустного выражения лица Шарлен. Говорили, что ей плохо в браке с Альбером. В этом году она даже пропустила его день рождения. На балконе с князем стояли только их дети. В прошлом поведение женщины связывали с болезнью, но теперь все чаще звучат слова о разводе. Хотя мужчина всячески опровергает домыслы.

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