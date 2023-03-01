Король Карл III выселил принца Гарри и Меган Маркл из их последнего дома в Великобритании

Конец 2022 года выдался богатым на скандалы в королевской семье Британии. Причем большую часть спровоцировали принц Гарри и Меган Маркл. Сначала они подогревали слухи о разводе, затем выпустили фильм-разоблачение всех монархов, а вишенкой на торте стали мемуары герцога «Запасной». Поведение младшего сына Карла III принесло немало проблем и даже принесло разлад в любимую пару Великобритании – Кейт Миддлтон и принца Уильяма. После всего нанесенного ущерба общественность ждала, какая кара постигнет Гарри и Меган от короля. И он, наконец, стал постепенно наказывать наследника.

Первое время Карл III делал вид, что ничего не происходит. Он никак не комментировал откровения сына, в то время как принц Уильям сгорал от злости на отца за то, что тот никак не действует. Он не понимал, как монарх может игнорировать поведение Гарри и при этом даже ждать его на предстоящую коронацию. И то ли и близкие повлияли на короля, то ли он сам вдруг решил изменить свою позицию, но он принял решение наказать младшего ребенка, лишив его последнего дома в Великобритании.

Коттедж Фрогмор в Виндзоре был единственным оставшимся жильем принца Гарри и Меган Маркл не в США. Они заселились в него, когда еще ждали первенца Арчи. В доме был сделан дорогостоящий ремонт, который в свое время много осуждался англичанами, так как на него пошли деньги налогоплательщиков. Однако в 2020 году пара решила отказаться от королевских обязанностей и переехала в Америку, а коттедж все это время пустовал. Теперь же по решению Карла в доме Гарри и Меган будет жить брат короля принц Эндрю.

К слову, многие жители Великобритании и королевский эксперт Том Бауэр убеждены, что изначально Маркл, выходя замуж за герцога, рассчитывала на роскошную жизнь. Американская актриса считала, что получит сотни миллионов, если не миллиардов, но оказалось, что Гарри не особо богат. А без помощи семьи так и вовсе практически не имеет собственных денег.