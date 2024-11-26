Снялась в топе и тренче с высокими сапогами: Анджелина Джоли стала лицом журнала Vogue

Анджелина Джоли стала лицом мексиканской версии журнала Vogue. 49-летняя актриса снялась для нового выпуска издания в стильных образах. Кадры с артисткой опубликованы на официальной странице журнала в соцсети.

На обложке Vogue Анджелина Джоли предстала в черном облегающем топе с декольте. Знаменитости сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой и объемную укладку. Также актриса позировала в шубе, обнажая перед камерой спину, и в бежевом тренче с высокими коричневыми сапогами. Автором съемки выступил фотограф Дэн Мартенсен.

Примечательно, что недавно артистка нарушила дресс-код ковровой дорожки на Туринском кинофестивале в Италии. Анджелина Джоли появилась на публике с легкой укладкой и нюдовым макияжем. Актриса выбрала образ в стиле total black, надев джемпер свободного кроя с укороченными рукавами и юбку, подчеркивающую фигуру. При этом знаменитость завершила наряд не лодочками, а черными бархатными балетками, тем самым нарушив дресс-код красной дорожки.

Ранее сообщалось о том, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые за долгое время «поймали» на публике.