Снял обручальное кольцо: Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с Дженнифер Лопес

Актер Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с супругой, певицей Дженнифер Лопес. Артист вышел в свет без обручального кольца. Об этом пишет Daily Mail.

23 июня Бен Аффлек был замечен в Лос-Анджелесе вместе с 18-летней дочерью Вайолет от брака с актрисой Дженнифер Гарнер. Артист обедал с дочерью в заведении Tasty Noodle. Папарацци обратили внимание на то, что у актер снял обручальное кольцо на фоне продолжающихся слухов о разрыве с Дженнифер Лопес.

Напомним, в мае в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе артистов возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Сообщалось, что актер переехал из их общего особняка в арендованный дом. В начале июня выяснилось, что супруги наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов.

На прошлой неделе Дженнифер Лопес улетела в отпуск в Италию без Бена Аффлека. Певицу заметили во время отдыха с друзьями на яхте. По словам очевидца, артистка была «в отличном настроении». Звезда танцевала и весело проводила время с друзьями.

Несмотря на слухи о разрыве, знаменитости продолжают время от времени появляться вместе на публике. Более того, 16 июня Дженнифер Лопес публично обратилась к мужу и поздравила его с Днем отца, назвав его «героем».

Ранее сообщалось о том, что Бена Аффлека заметили на прогулке с бывшей женой.