Снуп Догг, двухлетний сын и розовый торт: Пэрис Хилтон устроила вечеринку в честь 44-летия
© Jordan Strauss/Invision/East News
Модель и актриса Пэрис Хилтон с размахом отметила 44-летие. Звезда устроила вечеринку в Беверли-Хиллз, на которой собрала самых неожиданных звездных гостей. Рэпер Снуп Догг, расставшаяся с мужем Джессика Альба, рэпер Machine Gun Kelly, мечтающий о бессмертии миллионер и многие другие селебрити собрались в особняке наследницы громкой фамилии.
Главным цветом праздника стал розовый. Именинница украсила все в любимом оттенке, задувала свечи на торте в виде сердца и веселилась в блестящем наряде. Она примерила розово-лиловое мини-платье со звездами, сапоги со стразами, очки и чокер на шее в тон. Этот наряд — отсылка к ее культовому образу, надетому в честь 21-летия: платье и чокер Julien Macdonald с тысячами кристаллов Swarowski. На голове у Пэрис были хвостики, что не понравилось пользователям Сети.
«Она отказывается взрослеть», «Лучше бы она одевалась стильно», «В 44 оделась как ребенок. Она застряла в подростковом возрасте», — писали в комментариях.
На вечеринке собрались неожиданные гости. Поздравить Хилтон пришел рэпер Снуп Догг, который уверяет, что отказался от алкоголя. Но звезда продолжает его рекламировать, что никак ему не мешает.
«Я здесь не для того, чтобы напиваться, я здесь, чтобы заработать денег», — говорил он в интервью.
На тусовке были замечены: расставшаяся с мужем Джессика Альба, София Вергара, певица Сиа, продюсер Will.i.am, диджей Дипло, рэпер Machine Gun Kelly, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур — Скаут, модель Джулия Фокс, актрисы Аня Тейлор-Джой, Дженна Деван, Кара Делевинь, звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини и Лиса из k-pop группы Blackpink.
На празднике с гостями пообщался двухлетний сын Пэрис Феникс. Неизвестно, сколько наследник пробыл в окружении веселящихся звезд. Но поклонники не оценили поведение мамы.
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