Снуп Догг, двухлетний сын и розовый торт: Пэрис Хилтон устроила вечеринку в честь 44-летия

«Она отказывается взрослеть», «Лучше бы она одевалась стильно», «В 44 оделась как ребенок. Она застряла в подростковом возрасте», — писали в комментариях.

На вечеринке собрались неожиданные гости. Поздравить Хилтон пришел рэпер Снуп Догг, который уверяет, что отказался от алкоголя. Но звезда продолжает его рекламировать, что никак ему не мешает.

«Я здесь не для того, чтобы напиваться, я здесь, чтобы заработать денег», — говорил он в интервью.

На тусовке были замечены: расставшаяся с мужем Джессика Альба, София Вергара, певица Сиа, продюсер Will.i.am, диджей Дипло, рэпер Machine Gun Kelly, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур — Скаут, модель Джулия Фокс, актрисы Аня Тейлор-Джой, Дженна Деван, Кара Делевинь, звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини и Лиса из k-pop группы Blackpink.

На празднике с гостями пообщался двухлетний сын Пэрис Феникс. Неизвестно, сколько наследник пробыл в окружении веселящихся звезд. Но поклонники не оценили поведение мамы.

Ранее мы писали о том, что оскандалившаяся Меган Маркл «украла» культовый образ принцессы Дианы.