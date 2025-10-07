Снова вместе? Дженнифер Лопес впервые после развода вышла в свет с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек впервые вышли вместе в свет после развода. На премьере фильма «Поцелуй женщины-паука» бывшие супруги обнимались и мило беседовали. Об этом сообщает Page Six.

На прошедшем в Нью-Йорке мероприятии публика наблюдала за воссоединением звезд, которые год назад официально оформили развод. Лопес называла расставание с Аффлеком лучшим моментом в ее жизни, поэтому поклонники и не надеялись, что экс-супругам удастся наладить отношения. Но на премьере фильма, в котором Бен выступил продюсером, они не только не избегали друг друга, но и с улыбками позировали для снимков в обнимку.

Фотографы засняли, как Лопес поглаживала Аффлека по спине, а после съемки о чем-то мило беседовала с ним. Теперь в Сети гадают, что это было – пиар или же попытка номер три.

«Похоже, что с мероприятия они уедут не по отдельности», «А что происходит? Они решили дать отношениям еще один шанс?», «Отмечают год развода, что ли?» - обсуждают пользователи.

Высказалась о бывших супругах и журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она написала: «Третьего воссоединения этой пары мир не выдержит».

