«Снова в деле»: Кэмерон Диас вернется в кино спустя 10 лет перерыва

Голливудская актриса Кэмерон Диас возвращается в кино после 10-летнего перерыва. Новый фильм с участием актрисы получил символическое название «Снова в деле», его разработкой занимается Netflix. Стриминговый сервис опубликовал первые кадры со съемок.

Премьера фильма «Снова в деле» режиссёра Сета Гордона про шпионов намечена на 2024 год. Известно, что Кэмерон Диас сыграет в нем главную роль.

Картина расскажет историю о бывших агентах ЦРУ, которые решили отказаться от работы ради спокойной семейной жизни. Однако через некоторое время из-за цепочки событий и раскрытия их личностей они вынуждены вновь стать шпионами.

Напомним, Кэмерон Диас не снималась в кино с 2014 года. Ее последней работой стала картина «Энни». Актриса объясняла, что работа отнимала слишком много времени и сил, на личную жизнь просто не оставалось времени. В 2021 году, спустя семь лет после ухода из кино, Кэмерон Диас признавалась, что скучает по съемкам, но тогда информации о возвращении звезды в кино не было.

Ранее мы писали о том, что голливудская актриса Марго Роби прокомментировала отсутствие ее в числе претендентов на «Оскар» в категории «Лучшая актриса».