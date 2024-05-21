Снова с обручальным кольцом: Дженнифер Лопес появилась на публике без Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

Актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет без супруга, актера Бена Аффлека, на фоне слухов об их разводе. 20 мая артистка посетила премьеру фильма «Атлас», в котором исполнила одну из ролей. Об этом сообщает Daily Mail и публикует фото знаменитости.

Дженнифер Лопес выбрала для мероприятия белый корсет в сочетании с черной макси-юбкой и клатчем. Певица также надела бриллиантовое колье, серьги и несколько колец. Образ дополнил макияж с черными стрелками и нюдовой помадой. Волосы знаменитости были собраны в высокий пучок.

Примечательно, что артистка появилась на премьере фильма без своего мужа Бена Аффлека на фоне слухов о разладе в их отношениях и о грядущем разводе. Однако внимание публики привлекло то, что Дженнифер Лопес вышла в свет с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что у певицы и актера серьезные проблемы в отношениях. Слухи о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появились после того, как появилась информация о том, что они стали жить раздельно. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, актер уже съехал из их с женой общего дома. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

Несмотря на слухи о разводе, 19 мая Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были замечены вместе на публике. Супруги посетили театр Aero в Брентвуде в Лос-Анджелесе, а затем вместе покинули здание. Папарацци обратили внимание на то, что артисты надели обручальные кольца. Знаменитости улыбались и выглядели счастливыми, а затем вместе уехали на машине.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес впервые прервала молчание после слухов о разводе с Беном Аффлеком. Певица отреагировала на пост эксперта о нездоровых отношениях.